Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB süreci) Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur"

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22 Kasım 2018 Perşembe 11:42
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:42
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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