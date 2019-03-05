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Dışişleri Bakanı Çavuşoğl: ”Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

05 Mart 2019 Salı 02:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğl: ”Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Ahmed-i Havalimanı’nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Ağrı Başkanlığı’nca Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği Halkla Buluşma toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bu ülkede herkes birinci sınıf insandır, Kürt kardeşlerimiz, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Aleviler, kim olursa olsun birinci sınıf insandır. Biz birlikte Kurtuluş Savaşı’nı verdik. Çanakkale Destanı’nı birlikte yazdık. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle bizim coğrafyamızda ecdadımızın mirasları varsa oralara birlikte gidip birlikte ihya ettik. Anadolu topraklarını birlikte yurt edindik, birlikte kalkındırdık. Yine birlikte ihya edeceğiz. Yine Türkiye’yi ve Anadolu topraklarını hedeflediği noktaya birlikte ulaştıracağız. Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak’taki, İran’daki Kürt kardeşlerimizle bizim hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye’de yaşayan ve YPG, PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ama Suriye’de sorun YPG-PKK, İran’da PJAK’tır, Türkiye ve Irak’ta da problem PKK’dır ve teröristlere destek verenlerdir”dedi.


Belediyeye görevlendirme yapılan Tunceli’deki çalışmalarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir terör örgütü ve onun yandaşları DHKP-C’si TİKKO’su aynı zihniyet bunlar. Orada yaşayan vatandaşları saat 6-7’de evlerine mahkum ediyorlardı. Şimdi ise gece bir buçuğa kadar dışarıda. Orada çocuklar bile “Vali Baba” diyor. Bunların hepsi bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Biz bunları ayrı düşünebilir miyiz ayırım yapabilir miyiz? Hepimiz kardeşiz. O zaman hizmet etmemiz lazım, hizmette birleşmemiz lazım. İşte 31 Mart’ta Ağrı Savcı Sayan ile yeniden hizmetle buluşacak”diye konuştu.


Ağrı’ya Hatay’dan geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “CHP yönetiminin bulunduğu belediyeleri görünce memleketin bir evladı olarak utandım. Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak. Kültür ve medeniyet şehri Hatay’ın yollarını görün vallahi utanırsınız. DEAŞ işgali altında uzun süre kalan Irak’ın yolları katbekat iyi. Suriye’nin yıkılmayan yerlerindeki yolları bile daha iyidir. Bu zihniyet böyle. Muğla’ya gittim, sular kesik, Bodrum çöp, aynı şekilde pis sular denize akıyor. Hangi çağda yaşıyoruz arkadaşlar. 1994 öncesi İstanbul gibi, Aydın’da çeşme suları tuzlu akıyor. Bunları yapmak zor bir şey mi? Bunları basit bir ilçe belediyesi bile yapar. Bunların derdi hizmet etmek değil. O yüzden biz işimize bakacağız”ifadelerini kullandı.


Ağrı’nın da hak ettiği hizmete Sayan ile ulaşacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 25 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağrı’da olacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Son zamanlarda kimin ne olduğunu, kimin samimi, kimin olmadığını, kimin memleket için çalıştığını, kimin bir yerlere hizmet ettiğini bu millet görüyor. Kimin FETÖ’nün, kimin PKK’nın güdümünde olduğunu da bu millet çok iyi biliyor. Onun için biz milletimizin bekası, ülkemizin geleceği için gücümüzü birleştireceğiz ve Türkiye’nin her yerini ihya edeceğiz”dedi.


Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından AK Parti’ye katılan Ağrı’da iki aşiretin temsilcileri ile İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığından istifa edip partiye katılanlara rozet taktı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 02:13
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