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Gündem Dışişleri Bakanı Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor
Gündem

Dışişleri Bakanı Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor

Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:28:00 - 2021-01-18 15:42:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları;

"- Pandemiye rağmen ticari ilişkilerimiz iyi gidiyor.

- Turizm anlaşmalarımız başka ülkeler için örnek oldu.

- Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

- Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız.

- Yunanistan ile görüşmeye hazırız."

Maas'ın konuşmasından satırbaşları;

"- Geçen yıl Türkiye ile AB arasında Doğu Akdeniz konusunda zorlu bir süreç geçti.

- Dönem başkanlığımızda bu ilişkilerin olumlu bir havaya dönmesi için büyük bir çaba gösterdik.

- İstikşafi görüşmelerin haftaya başlayacak olması bizi çok mutlu etti.

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