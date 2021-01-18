Dışişleri Bakanı Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor
Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları;
"- Pandemiye rağmen ticari ilişkilerimiz iyi gidiyor.
- Turizm anlaşmalarımız başka ülkeler için örnek oldu.
- Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.
- Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız.
- Yunanistan ile görüşmeye hazırız."
Maas'ın konuşmasından satırbaşları;
"- Geçen yıl Türkiye ile AB arasında Doğu Akdeniz konusunda zorlu bir süreç geçti.
- Dönem başkanlığımızda bu ilişkilerin olumlu bir havaya dönmesi için büyük bir çaba gösterdik.
- İstikşafi görüşmelerin haftaya başlayacak olması bizi çok mutlu etti.