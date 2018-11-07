Dışişleri: ABD'nin kararını olumlu karşılıyoruz
Hami Aksoy, Amerika Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK’nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koyması hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.07 Kasım 2018 Çarşamba 08:27
ABD'nin bu hamlesinin Türkiye tarafından olumlu karşılandığını aktaran Aksoy, "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye’de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ