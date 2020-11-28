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Korona Virüs Dişiniz dökülürse dikkat: Bir belirti daha ortaya çıktı!
Korona Virüs

Dişiniz dökülürse dikkat: Bir belirti daha ortaya çıktı!

Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD'de Kovid-19’un neden olduğu yeni bir belirti daha tespit edildi. Yapılan araştırmaya sonucunda ani ve acısız diş kaybının da Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:59:00 -
Dişiniz dökülürse dikkat: Bir belirti daha ortaya çıktı!

Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. Uzmanlar, diş kaybının koronavirüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bazı Kovid-19 geçirmiş hastalarda diş etinde gevşeyen dişlerin kanamadan düştüğünü söyledi. Bir diğer Kovid-19 geçirmiş hasta grubunun ise diş etlerinde hassaslaşma, dişlerde grileşme veya dişlerde kırılma şikayetleri yaşadığı iddia edildi.

Koronavirüse yakalandı, dişi döküldü

HaberTürk'ün The New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi.

Koronavirüsün dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinden muzdarip olan hastalar da diş kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Uzmanlar, Kovid-19'un tek başına diş semptomlarına neden olabileceğinden şüphelendiğini vurguladı.

'Dişlerin yuvalarından düşmesi nadirdir'

Utah Üniversitesi'nde periodontist olan Dr. David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" dedi.

Uzmanlar, koronavirüsün (Kovid-19) bir sonucu olarak mevcut diş problemlerinin daha da kötüleşebileceğini, özellikle de hastalar akut enfeksiyonlardan kurtuldukça uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bazı uzmanlar, doktorların ve diş hekimlerinin bu tür olasılıklara açık olması gerektiğini söyledi.

Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, "Şimdi, hastaların Covid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başlıyoruz" diye konuştu.

12 yaşındaki çocukta da diş kaybı meydana geldi

Diş kaybı yaşayan Khemili, dişini kaybettiği gün Kovid-19'u yaşayan kişilerin açtığı bir Facebook sayfasını ziyaret etti ve sayfanın kurucusu Diana Berrent'in, hafif bir Kovid-19 vakası geçirdikten aylar sonra, 12 yaşındaki oğlunun yetişkin dişlerinden birini kaybettiğini bildirdiğini gördü. Ortodontistine göre Khemili'nin aksine, Berrent’in oğlunun altta yatan hastalığı olmayan normal ve sağlıklı dişleri vardı.

Facebook grubundaki diğer kişiler de kanamadan düşen dişleri hakkında paylaşımda bulundu. Bir kadın, dondurma yerken dişini kaybettiğini, Eileen Luciano da diş ipi kullanırken kasım ayının başlarında bir üst azı dişinin düştüğünü kaydetti.

Luciano, "Dişlerimin döküleceği, düşündüğüm en son şeydi" dedi.

Koronavirüsün en yaygın semptomları

Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
Daha seryek görülen semptomlar
Ağrı ve sızı
Boğaz ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı

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