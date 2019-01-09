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Dişi penguenler Güney Amerika kıyılarında mahsur kaldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:24
Dişi penguenler Güney Amerika kıyılarında mahsur kaldı

ANKARA (AA) - Güney Amerika'nın güneyindeki Patagonya bölgesinden binlerce dişi Macellan pengueni, göç ettikleri kuzey kıyılarında mahsur kaldı.

Live Science'ın haberine göre, "Current Biology" dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, her yıl binlerce Macellan pengueninin avlanmak için göç ettikleri kuzey bölgelerinden yuvalarına geri dönemediği, bazılarının Uruguay, Arjantin ve Brezilya kıyılarında mahsur kaldığı, bazılarının ise ya açlıktan ya da yuttukları plastik atıklardan öldüğü bildirildi.

Çalışmanın başyazarı Takashi Yamamoto ve ekibinin, dişi penguenlere neler olduğunu anlamak için yürüttüğü çalışmada, ayak bileklerine GPS monitörleri takılan, (8 erkek ve 6 dişi) 14 Macellan pengueninden oluşan küçük bir örnek grubun, 2017 başlarında üreme dönemlerinin sona ermesinin ardından hareketleri izlendi.

Birkaç ay süren gözlem sonunda araştırmacılar, ilkbahar ve yaz göçleri sırasında, erkek penguenlerin daha derine dalma ve Patagonya'daki üreme alanlarına daha yakın olma, dişi penguenlerin ise su yüzeyine daha yakın yüzme ve erkek penguenlerden daha fazla kuzeye göç etme eğiliminde olduğunu fark etti.

Dişi Macellan penguenlerinin boyutlarının, erkeklerinkinden daha küçük olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu durumun, onların kalabalık güney sularında yemek için rekabet etmelerini ya da kuzeydeki güçlü akıntılarla mücadele etmelerini zorlaştırabileceğine işaret etti.

Çalışmada, daha küçük gövdeli kuşların yüzerek yuvalarına dönmesini engelleyen güçlü akıntılar ya da insan kaynaklı tehditler nedeniyle penguenlerin göç ettikleri bölgelerde mahsur kalabildiğine dikkat çekildi.

Daha küçük bir gövdenin ayrıca okyanus sıcaklıklarına karşı daha fazla hassasiyet anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunan Yamamoto'ya göre, her geçen yıl daha az sayıda dişi penguenin üreme alanlarına geri dönememesinin, tüm Macellan pengueni popülasyonunu riske attığı uyarısında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:24
  1. Macellan pengueni
  2. Patagonya

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