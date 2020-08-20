Günümüzde video oyunları geniş kitlelere itap ediyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi çevrimiçi oyunlar oynuyor. Video oyunları sırasında oyuncuların birbirleriyle ses kanalları üzerinden konuşma ihtiyacının doğmasıyla birlikte Discord uygulaması hayata geçti. Peki, Discord ücretli mi? Discord nasıl kullanılır?

Discord nedir?

Discord öncelikli olarak çevriçi oyun oynayan oyuncuların sesle iletişim kurmasını sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Gün geçtikçe Discord görüntülü ve sesli görüşme uygulaması haline geldi. Açılan kanallarla yalnızca davet edilen kişilerle toplu halde sohbet etmeniz mümkün.

Discord nasıl indirilir?

Discord’u bilgisayarınıza ya da mobile cihazlarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza uygulamayı indirmek için önce discord.com’a gitmeniz gerekiyor. Ana sayfada yer alan indir kısmından uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Arzu ederseniz Discord’u tarayıcıdan da açabilirsiniz. Tarayıcıdan açmak için yine ana sayfaya giriş yapmalısınız. Discord’u mobil cihazlarınıza indirmeniz için Play Store ya da App Store’u kullanabilirsiniz.

Discord ücretli mi?

Discord indirmek ve arkadaşlarıyla iletiş kurmak isteyenler uygulamanın ücretli olup olmadığını merak ediyor. Discord’a üye olup ücretsiz indirebilirsiniz.

Discord giriş

Pek çok kişi Discord’a nasıl giriş yapabileceklerini araştırıyor. discord.com ana sayfasına tıkladıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan Giriş bölümüne tıklamanız gerekiyor. Şayet üyeliğiniz yok ise Giriş kısmına tıkladıktan sonra Üye Ol seçeneğini tercih edebilirsiniz. İstenilen bilgileri girdikten sonra Discord’a giriş yapmış olacaksınız.

Discord kanal açma

Discord uygulamasında kendi kanalınızı oluşturup arkadaşlarınızla kolaylıkla sohbet edebilirsiniz. Öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işleminin ardından sol kısımda kanallarınızı görebilirsiniz. Kanal açmak istiyorsanız "Bir sunucu oluştur", bir sohbete katılmak istiyorsanız ise "Bir sunucuya katıl" seçeneğini tıklamalısınız. Kanal açtığınız zaman kanalı özelleştirme, görsel ekleme seçenekleri de bulunuyor.

Discord parolamı unuttum ne yapmalıyım?

Uygulamalar, alışveriş siteleri derken onlarca şifre ve kullanıcı adına sahip olmamız çok doğal. Bu şifrelerin zaman zaman unutulması ise son derece doğal. Discord şifrenizi unuttuğunuzda panik yapmanıza hiç gerek yok. Hızlıca şifrenizi yenileyebilirsiniz. Giriş sayfasına tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada "Forgot youn password?" kısmına tıklayarak şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Discord hesabı nasıl kapatılır?

Discord hesabınızı devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Bunun için hesabım kısmında bulunan düzenle butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu kısma tıkladıktan sonra açılan sayfadan hesabınızı silebilirsiniz.