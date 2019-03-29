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"Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati:- "Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleyi, vatan, bayrak, kardeşlik ve millet için yapıyoruz. Kuru sloganlarla değil, hizmet ederek, hizmet üreterek yapıyoruz"

29 Mart 2019 Cuma 20:33
"Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek"

MARDİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleyi, vatan, bayrak, kardeşlik ve millet için yapıyoruz. Kuru sloganlarla değil, hizmet ederek, hizmet üreterek yapıyoruz." dedi.

Nebati, Mardin Büyükşehir Belediyesince şehirde sanatsal faaliyetlerin artırılması amacıyla kurulan "Sanat Akademisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi kent Mardin'i çok iyi bildiğini söyledi.

Sanatın sadece sanat için yapılmadığını ifade eden Nebati, Mardin'in güzellikleriyle, sevdalarıyla, tarihi ve kahramanlıklarıyla öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek." diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mücadeleyi bu topraklarda öğrendik ama meşru mücadeleyi. Bu mücadeleyi kahramanlık türkülerimizde öğrendik. Kime karşı, bizim dışımızdaki düşmanlara karşı. Bu mücadeleyi, vatan, bayrak, kardeşlik ve millet için yapıyoruz. Kuru sloganlarla değil, hizmet ederek, hizmet üreterek yapıyoruz. Bu mücadeleyi bir yerlere peşkeş çekmek için değil, bu şehrimiz için yapıyoruz."

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman da konservatuvarda yaklaşık 5 bin 600 genç ve çocuğun kurslardan faydalandığını belirtti.

Yeni bir binanın ihtiyaç olduğunu söyleyen Yaman, "Bu kurslarımızda hem yetenek sınavlarına hazırlanıyorlardı hem de burası hobi kurslarıydı. O bina artık yetersiz geldi ve bizim butik bir binaya ihtiyacımız vardı. Kısa sürede bu binayı bitirerek kıymetli hemşehrilerimizin istifadesine sunduk." diye konuştu.

Mardin'de ve bölgede son iki yılda huzurun yaşandığına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Artık milletin parası, siz değerli hemşehrilerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize, kadınlarımıza ve bu şehre harcanacak. Yolların asfaltlanması, çocuk oyun alanları, gençlik evleri, sosyal donatı alanları gibi birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalar bu şekilde devam edecek."

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu ise Sanat Akademisinin bütün Mardinlileri heyecanlandırdığını ve burada çok iyi işler yapılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından program, Sanat Akademisi'nin düzenlediği etkinliklerle devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:33
  1. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
  2. mardin

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