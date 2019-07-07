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Dışarıda yattığı sırada başına ebabil kuşu düştü

Malatya’da bahçede yattığı sırada başına yavru bir ebabil kuşu düşen Battal Tüdün isimli vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Dışarıda yattığı sırada başına ebabil kuşu düştü

Malatya’da bahçede yattığı sırada başına yavru bir ebabil kuşu düşen Battal Tüdün isimli vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Tüdün, henüz uçamayan kuşu biraz baktıktan sonra doğaya salmayı düşünüyor.


Battal Tüdün kent merkezinde bulunan iş yerinin bahçesinde yattığı sırada birden başına kuş düştü. Baygın olan kuşa su içiren Tüdün, daha sonra durumu ailesine bildirdi. Farklı olarak gördüğü kuş için internetten araştırma yapan Tüdün, kuşun Fil Suresi’nde anlatılan ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Nadir bulunan ve uçamayan yavru kuşu iş yerinde etle beslemeye başlayan Tüdün, veterinere giderek kuş için vitamin ilaçları da aldı.


Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçabilen kuş için yetkilileri aradığını ancak hafta sonu olduğu için ulaşamadığını aktaran Tüdün, kuşa biraz baktıktan sonra doğaya salmayı düşündüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. doğa

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