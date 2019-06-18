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’Dışarıda neler olacak’ dedi, paraları saçtı

Antalya’da bir kişi bozdurduğu 5 bin 669 doları sokakta havaya saçtı.

18 Haziran 2019 Salı 16:57
’Dışarıda neler olacak’ dedi, paraları saçtı

Antalya’da bir kişi bozdurduğu 5 bin 669 doları sokakta havaya saçtı. 32 bin 773 lira dakikalar içinde vatandaşlarca toplandı.


Muratpaşa ilçesinin Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna gelen Ali B., gişeye bir deste dolar bıraktı. 5 bin 669 doların karşılığında 32 bin 773 lira alan Ali B. görevlilere, “Şimdi bak dışarıda neler olacak’ diyerek dışarı çıktı. Ali B, elindeki iki deste parayı havaya atmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar paraları toplamaya başladı. 10 metre içinde 32 bin 773 lira kalabalık arasında kayboldu. Yaşananlar Kemal Sunal’ın ’Avanak Abdi’ filmini akıllara getirdi.



"İlk kez böyle bir şey gördüm"


Döviz bürosu çalışanı Ahmet Koçer, dün saat 17.00 gibi gelen kişinin getirdiği dolarları bozdurduğunu söyledi. 5 bin 669 doların değerini Türk parası olarak geri verdiğini dile getiren Koçer, "32 bin 773 TL verdim. Bir deste 100’lük, bir deste 200’lük, bakiyeyi 200’lük olarak ödedim. Para destesinin kuşağını yırtıp, lastik istemedi. ‘Şimdi bak dışarıda neler olacak’ dedi. Paraları desteledi dışarı çıktı ve 5 metre sonra paraları savurarak gitti. Karşı caddeye geçene kadar paraları bitirdi. 20 yıldır buradayım ilk kez böyle bir şey yaşadım. Kemal Sunal filmindeki gibi aynı şeyler yaşandı" dedi.



"Şov 2 dakika sürdü"


Ali B.’nin paraları saçtığı yerin önünde Milli Piyango bileti bayi bulunan Yalçın Sayar, "Saat 17.00 sırasında hayatımda ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. 5 bin 669 doları bozduruyor, çıkınca savurmaya başlıyor. Biz önce adamın parayı düşürdüğünü zannettik. Arkasından seslendik ama parayı savurmaya devam etti. Sokaktaki herkes parayı topladı. Bu şov 2 dakika sürdü. Kemal Sunal filmini aratmayacak bir senaryo sahnelendi" diye konuştu.


Öte yandan Ali B.’nin dövizciden dolarları bozdurması ve paraları destelemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:57
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