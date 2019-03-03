0553 313 94 23

"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.

03 Mart 2019 Pazar 16:18
"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." dedi.

Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı yerel seçimlerde böyle dolaşır mı?" diye kendisini eleştirdiğini söyledi.

Dolaşmasının normal olduğunu belirten Soylu, "Çünkü 31 Mart'ta Allah muhafaza bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, 5 yıl da belediyelerde annemizden emdiğimiz sütü bunlar bizim burnumuzdan getirirler, işlerimize baktırmazlar." diye konuştu.

Büyük bir tezgah ve oyunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Pervin Buldan denilen bir kadın var. '40 yıllık mücadelemizin bu yerel seçimle taçlandıracağız'. diyor. 40 yıl ne var biliyor musunuz? PKK'nın kuruluşu 40 yıl. Bunların ne yaptığı belli. Büyük bir mücadele veriyoruz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700'e düştü. İnsansız hava araçlarına şimdi bir şey yaptık. Bırakın yürümeyi dağlarda kafalarını çıkaramayacaklar. Öyle bir alet yerleştiriyoruz ki öyle bir yazılım yaptık. 2018 yılında sadece kırmızı listeden 13 terörist etkisiz hale getirdik. Terör örgütü sökülüyor, PKK sökülüyor."

Bakan Soylu, 2018 yılında PKK'ya katılımın 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." ifadelerini kullandı.

- Soylu, Sakarya Şehitliği'ni ziyaret etti

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi'ni ziyaret eden Soylu, burada şehitlik defterini imzaladı.

Soylu, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Hayatlarınızın ve mücadelenizin hiçbir saniyesi boşa gitmemiş, asla unutulmamış, sizden sonraki nesillere güzel bir vatan ve güzel bir Cumhuriyet miras bırakmış bahtiyar insanlar olarak, uğrunda savaştığınız ve şehadete eriştiğiniz toprakların bağrında istirahattesiniz. Fedai can ederek can verdiğiniz bu güzel ülke, bugün dimdik ayaktadır. Sadece kendisi için değil, 21. yüzyılın merhamet yoksunu dünyasında Suriye'de ölümden kaçan insanlar için bir sığınak; Afrika'daki bir ailenin evindeki su, Yemen'deki bir yetime ilaç, Somali'deki, Sudan'daki bir sofraya ekmektir. Filistin'deki kardeşlerimize dermandır. Sakarya'da savaşa hazırlanırken binbir zorlukla satın aldığınız 4 tane uçağın üçü arızalanmıştı da sadece tek uçakla keşif yapabildiniz. Bugün sizin evlatlarınız, helikopterler, insansız hava araçları üretiyor hem de dünyaya satıyor.

Sizin zamanınızda olduğu gibi bugün de bu topraklarda gözü olanlar yok değil. Müsterih olun ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla tıpkı sizler gibi bu vatanın her bir çakıl taşını savunmak için şehadete koşmaktadırlar. Ezanımız, sizin o bildiğiniz ezan, bayrağımız sizin bildiğiniz o ay yıldızı muhteşem bayraktır. Vatan toprağı tastamamdır ve o mis kokusuyla yine sizin bildiğiniz, aşığı olduğumuz topraklardır. Emekleriniz zayi olmamış, evlatlarınız emanetinize var gücüyle ve hakettiği şekilde sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Cenabıallah hepinizden razı olsun. Hepinize gani gani rahmet diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.

Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Soylu, şehitlik çıkışında karşılaştığı yeni nişanlanan bir çifte tam altın hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:18
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. açılış
  5. AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi
  6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  7. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi
  8. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesin aday listeleri ilan ediliyor - OSMANİYE
    1. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    2. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay..
    4. Seçim kurulu ilan etti: İşte il il..
    5. Efelerin bileği bükülmüyor
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    7. Muğlalı kadınlar yapıyor, ABD'ye ihraç..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için..
    9. Midyat itfaiyesi yeni binasında..
    10. Uysal engelli bireylerle kahvaltıda..
    11. Maçın ardından
    12. Yediemin otoparkında bir garip olay
    13. Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi
    14. Aydınlı arıcılarda Başkan Özdemir..
    15. Almanya'dan Esed'e uyarı: Onları imha et
    16. Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece..
    17. Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi..
    18. Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki..
    20. Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi
    21. Şehidin adı bilgi ve kültür evinde..
    22. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    23. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    25. Yenice 263 şehit madenciyi unutmadı
    26. Mısırdaki idamlara tepki için yürüdüler
    27. Arnavutköy'de silahlı kavga: 4 yaralı
    28. Aykut Kocaman: “İki tarafın da..
    29. Seçim bürosuna taşlı saldırı
    30. Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji Spor..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var