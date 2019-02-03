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Meteoroloji iyi haberi verdi... Yağış beklenmiyor!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

03 Şubat 2019 Pazar 09:46
Meteoroloji iyi haberi verdi... Yağış beklenmiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 8

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

Diyarbakır: Az bulutlu 12

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:46
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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