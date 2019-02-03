Meteoroloji iyi haberi verdi... Yağış beklenmiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 8

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

Diyarbakır: Az bulutlu 12