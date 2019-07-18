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Diş taşından kurtulmanın 2 etkili yolu

Diş taşları en yaygın ağız içi problemlerindendir. Evde kendi yöntemlerinizle bu sorundan kurtulmanız mümkün.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
Diş taşından kurtulmanın 2 etkili yolu

Diş taşları bakteriler, gıda artıkları ve mineral tuzları yüzünden oluşan bir tabakadır. Diş yüzeyinde yavaş yavaş birikerek, kalın bir hal alır. Devamlı olarak temizlenmesi gerekir. Öncelikle aşırı diş taşı oluşumunuz var ise, bir haftalık kürü uyguladıktan sonra bu yöntemleri uygulamalısınız. 

Diş taşından kurtulmanın 2 etkili yolu

Bu iki yöntemi, ayda bir kere, bir hafta boyunca uygulamayı unutmayın.

Hindistan cevizi ve karbonat

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, diş fırçanızın üzerine bu karışımdan bir miktar alın. 

10 dakika boyunca, bütün diş yüzeylerinize temas edecek şekilde, dişlerinizi damaklardan başlayarak fırçalayın.

 

Aktif karbon

Aktif karbon ve suyu homojen bir macun haline gelinceye kadar karıştırın. 

5 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Birkaç dakika kadar da dişlerinizde bekletin ve durulayın.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
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