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Diş macununun diğer kullanım alanları

Diş macununu sadece diş temizliğinde değil evdeki diğer temizlik alanları içinde kullanabilirsiniz. İşte diş macununufarklı kullanım alanları...

19 Ağustos 2018 Pazar 19:23
Diş macununun diğer kullanım alanları

Sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız belirli bir süre sonra beyazladığını göreceksiniz.

Spor veya beyaz ayakkabılarınızda oluşan lekeleri diş macunuyla pratik bir şekilde beyazlatabilirsiniz.

Banyonuzdaki muslukları parlatmak için diş macunundan fayfalanabilirsiniz.

Yemek yaparken ellerinizdeki soğan ve sarımsak kokusundan kurtulmak için diş macunuyla ellerinizi ovun ve durulayın.

Duvarlardaki kalem ve boya çizdiklerini diş macunu ve bir bez yardımıyla kolayca çıkarabilirsiniz.

Sivilcelerinizin kızarıklığını ve şişliğini yok etmek için diş macunu sürerek çabucak kurumalarını sağlayabilirsiniz.

Ütünüzün altındaki lekeleri temizlemek için diş macunundan istifade edebilirsiniz.

Kahve içtiğiniz kupalarda kahve lekesi kaldıysa, bir miktar diş macunu kullanarak temizleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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