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Diş Hekimliği Fakültesinde önlük giyme heyecanı

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:27
Diş Hekimliği Fakültesinde önlük giyme heyecanı

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine düzenlenen törenle diş hekimliği mesleğine ilk adım olarak kabul edilen önlükleri giydirildi.


Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Ali Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek yaptı.


Çiçek, “Öncelikle törenimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ağzımız vücudumuzun aynasıdır. Genel sağlık ve iyilik halimizi yansıtır. Lokman Hekim’in dediği gibi mide bütün hastalıkların evi, perhiz ise ilacıdır. Can boğazdan gelir, boğazdan gider. En değerli varlığımız ve zenginliğimiz sağlıktır. En zengin adam aklını başında taşıyan adamdır. Dün tecrübedir öğrenin, bugün fırsattır değerlendirin, yarın ise belli değildir planlayın. Törenimize katılanlara teşekkür eder, tüm öğrencilerime hayat boyu başarılar dilerim” dedi.


Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Gönüllü konuşmasında aile ve sevgi konusuna vurgu yaparak, “Yeni öğretim yılınızın yeni başlangıçlar getirmesini temenni ediyorum. 2011 yılında kurulan fakültemizde en iyi hocalarla en kaliteli eğitimi vermeye çalıştık. Ekipman, laboratuvar, atölye, ölçüm cihazları gibi gerekli olan her şeyi tedarik ettik. Siz öğrencilerimizin de bu imkanları en iyi şekilde kullanıp topluma faydalı bireyler olacağınıza inancım tamdır. Zamanı iyi değerlendirin. Bugünlerin kıymetini bilin, hocalarınızdan en iyi şekilde faydalanın. Gününüzün kıymetini bilin. Kendinizi en güzel şekilde gelecek çağlara hazırlayın. Gelecek çağları görmeye çalışın. Ailenizin kıymetini bilin. Aile her şeydir. Çağın vebalarından biri olan internet maalesef aile bağlarını kopartıyor. Ailemizle yemek sofralarında dahi görüşemez hale geldik. Ailemizle bir arada olmak, sevincimizi ve üzüntümüzü onlarla paylaşmak çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde olmayı unutmayın. Aile toplumun en güçlü temelidir. Hissiz ve ailesini tanımayan bir gençlik, bir nesil istemiyoruz. Vatanınızı, milletinizi ve ailenizi çok sevin. Fedakar olun. Almayı değil, vermeyi bilen ve birbirimize sevgi ve muhabbet besleyen bireyler olmalıyız. Sevgiyi yaymalıyız. Çünkü sevgiyi çoğalttığınız ölçüde bereketlenirsiniz” dedi.


Törende konuşmaların ardından 55 öğrenci tek tek sahneye çağrılarak önlükleri giydirildi. Önlük giyme töreninin ardından katılımcılar düzenlenen kokteyle katılırken, akabinde toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:27
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