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Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.


Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.


Gerçekleşen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti.


Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi dönem birincisi Ayşenur Çam “Bizi hem mesleki olarak hem de hayata hazırlayan siz değerli hocalarıma, asistan abi ve ablalarıma ve özellikle bu yolculukta maddi manevi yardımlarını esirgemeyen başta annem ve ablam olmak üzere değerli velilere teşekkür ederim. Ayrıca 5 yıllık eğitim hayatım boyunca kah güldüğüm kâh ağladığım zamanlarda yanımda olan staj ve sınıf arkadaşlarıma teşekkürlerimi borç bilirim. Konuşmamı burada noktalarken bundan sonraki hayatımızın bize daima iyi ve hayırlı şeyler getirmesi umuduyla tüm arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.


Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat ise, “Bugün fakültemizden 6. nesil mezunlar olarak çok değerli 70 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaktadır. Fakültemizden mezun olan diş hekimi sayımız bugün itibariyle 294 olmuştur. Bugüne; hocalarımız ve asistanlarımızın ustalık ve rehberlikleri; ailelerimizin aralıksız destekleri; öğrencilerimizin sabır, fedakarlık, çalışkanlık ve gayretleri ile geldik” dedi.


Mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenen Polat şunları söyledi: “Göz bebeğiniz olan çocuklarınızı fedakarca bugünlere getirdiniz. Diş hekimliği güzel, gittikçe gelişen, teknolojisiyle ve malzemeleriyle sürekli yeni boyutlar kazanan bir meslek. Bu açıdan çocuklarınız güzel bir meslek seçtiler. Başarılı olmaları konusunda genç ve idealist hoca kadromuzla birlikte çaba harcadığımızdan,vatana ve millete yararlı insanlar yetiştirdiğimizden kuşkunuz olmasın. Fakültemiz, çağdaş teknolojik cihazların olduğu, birçok alanda bölgenin en iyi, ülkemizin sayılı ve fark yaratan diş hekimliği fakültelerinden biridir. Buradan eğitimlerini tamamlayan mezunlarımızın tam ve donanımlı birer diş hekimi oldukları konusunda iddialıyız.”


Mezun olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Dekan Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Büyük emekler vererek kazandığınız diş hekimliği fakültesindeki 5 yıllık teorik ve pratik eğitiminizin yanında, laboratuvarlarda sanal veya kliniklerde gerçek hastalarda, çok değerli hocalarımızın gözetiminde pratik uygulamalar yaptınız ve klinik beceriler kazandınız. Bu becerileri kazanırken ve kazandıktan sonra asıl unutmamanız gereken konu meslektaşlarınızla ve hastalarınızla öncelikle güvenli bir iletişim kurmanızdır. İyi bir iletişim birçok olası sorunu engelleyecektir. Hastanız bir bebek, çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir, erkek veya kadın olabilir. Hastalarınızın bir kısmının korkabileceğini, midesinin bulanabileceğini, tansiyonunun yükselebileceğini veya beklenmedik başka bir durum yaşayabileceğini unutmayın. Hastanızın sadece ağzına değil, gözlerine de bakın. Ağzı açık olan hastanın kapalı da olsa gözleri size güvenilir birçok bilgi verir. Dişinizi ne kadar iyi yaptığınızı görmek için hastanın ağzına, işinizi ne kadar iyi yaptığınızı anlamak için hastanın gözlerine bakın. Birinci önceliğiniz para veya maddiyat olmasın. Sağlık, mutluluk ve huzur olsun. Kendinize ve çevrenize hayırlı olmak olsun. Diş hekimliği, bir meslek ve bir sanat dalı olan hekimliğin ağız ve diş sağlığını koruyan, bunların hastalıklarına tanı koyup tedavi eden bir koludur. Sanat olduğu için başarılı olmada en önemli şart sevgidir, yani severek bu sanatı uygulamaktır. Hayatımız boyunca bu mesleği iyi bir şekilde sürdürebilmek için ihtiyacımız olan şeyler ‘sevgi’, ‘ilgi’ ve ‘bilgi’dir. ”


Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise, “2017 TÜİK verilerine göre, bir diş hekimi başına düşen nüfus, yaklaşık 2 bin 900 dolayındadır. Oysaki tıp doktorlarında bu oran 539 kişidir. Ülkemizin diş hekimine olan ihtiyacı, tıp doktorundan altı kat daha fazladır” dedi.


İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen fakülte olduğunu belirten Akpolat mezun öğrencilere seslenerek, “Zor olan eğitim sürecinizi başarı ile tamamladığınız için sizlere teşekkür ediyor ve kutluyorum. Bugün sizin gününüz. Sevinmeyi ve kutlanmayı hak ettiniz. Bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Mesleğin onurunu ve etik değerlerini her şeyin üstünde tutmanızı ve bu vatana, millete karşı olan sorumluluklarınızı unutmayacağınızı umuyorum” diye konuştu.


Protokol konuşmalarından sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.


Mezuniyet belgelerinin öğrencilere verilmesinin ardından tören öğrencilerin ant içmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
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