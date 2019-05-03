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Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 19. olağan toplantısı gerçekleşti

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) 19.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 19. olağan toplantısı gerçekleşti

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) 19. Olağan Toplantısı, Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ev sahipliğinde yapıldı.


Sapanca’da bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi dekanları katıldı. SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, toplantıya yaklaşık 50 fakülteden dekanların katıldığını belirterek, “Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İki gün boyunca yapılacak oturumlarda inşallah camiamız için güzel sonuçlar ortaya çıkar” dedi.


Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da katıldı. Rektör Savaşan, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesinin henüz yeni kurulan bir fakülte olduğunu dile getirerek, “Fakültemiz bizim için çok önemli. Biz burada mümkün olduğunca güzel bir başlangıç yapma arzusundayız. Hocalarımızın da yardımıyla güzel bir ivme kazanmaya çalışıyoruz. Klinik hizmetleriyle, akademisyen kadrosuyla ve öğrencilere sunulan imkanlarıyla iyi bir yere gelmek istiyoruz. Hocalarımızın bir araya gelerek ortak aklın çalıştırılması, alanla ilgili gelişmelerin biraz daha yakından takip edilerek paylaşılması, mutlaka hayırlı sonuçlara yol açacaktır. Toplantının verimli ve bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.


Toplantıda iki gün boyunca DDK Yürütme Kurulunun ve alt kurullarının çalışma konuları hakkında rapor sunumları, akreditasyon çalışmalarının aktarılması, yeni diş hekimliği fakültelerinin açılması, mesleğin yakın gelecekteki perspektifi ile akreditasyon standartları ve sosyal etki açısından Türkiye’de açılan fakülte sayısının değerlendirilmesi gibi birçok konu ele alınırken, Diş Hekimliği fakültelerinin sorunları da konuşuldu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
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