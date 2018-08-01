Diş gıcırdatma alışkanlığı

Diş Hekimi Alev Vatansever diş sıkma ve gıcırdatmanın hakkında şunları söyledi:

Bazen farkında olmadan yaptığımız diş sıkma ve gıcırdatma ciddi problemlere yol açar! Diş hekimlerinin de sıklıkla karşılaştığı bu problemlerin çoğunun altında psikolojik nedenler yatıyor.

Gün içinde duygularını bastıran ve ifadede zorlanan insanlarda genelde bu durum, geceleri hatta gündüzleri bile dişlerini sıkma ve gıcırdatma davranışıyla sonuçlanır. Çoğu bu problemin farkında bile değildir çünkü belirtiler genelde ciddi hasarlardan sonra kendini belli etmeye ve bireye rahatsızlık vermeye başlar.

Genelde başlangıç seviyesinde bireyler sabah uyandıklarında çene ve kulaklarında olan sertliği fark ederler. Ayrıca dişlerinde oluşmaya başlayan hassasiyet dikkatlerini çekmeye başlar.

Problemin çözümüne gidilmediği takdirde ileri durumlarda sıkmaya bağlı olarak dişlerde ciddi aşınma ve madde kayıpları olur. Diş boyutları kısalır ve mine tabakasının kaybedilmesiyle renkleri sararmaya başlar.

Bu durum estetik açıdan problemleri de yanında getirir. Diş boyutlarında oluşan bu dengesizlik çiğneme basınçlarının çene eklemine iletiminin dengesini de bozar ve çene eklemlerinde zarar oluşturmaya başlar.

Çene eklemlerinin zarar görmesi özellikle baş boyun ense ve omuzlarda ağrılara neden olur. Çenenin açma kapama hareketlerinde fark edilir sesler oluşturur. Hatta ileri durumlarda açma kapamada zorlanma ağrı ve basınç hislerine neden olur.

Sorun diş doktoru tarafından teşhis edildikten sonra hasarın boyutlarına ve hastanın şikayet yoğunluğuna bağlı tedavi planlaması yapılır.

Ekleme zarar vermemiş durumlarda bireye geceleri kullandırılan gece plakları verilir. Bu plak dişlerin üzerine geçer ve sıkma sırasında dengesiz basınçları dağıtmakta bir amortisör görevi yapar. Böylelikle dişlerde aşınmalar ve eklem zararları önlenir. Ayrıca bireye sıkma davranışlarının altında yatan nedenin araştırılması için psikolojik yardım önerilir.

Sıkmaya bağlı eklemlerde bir zarar oluşmuşsa eğer bu tedavinin yanına kas gevşetici ve ağrı kesiciler eklenir. Ayrıca fizik tedavi de sıklıkla başvurulan tedavi seçeneklerindendir. En ileri durumlarda çene eklemi içine enjeksiyonlar ve cerrahi müdahalelere gerek duyulabilir.

Basit bir diş sıkma alışkanlığı, bu gibi sağlık sorunlarına sebebiyet vermenin yanında estetik açıdan da problemler oluşturur. Diş boyutları küçülür, kısalır, sarılaşır ve kırıklar oluşur.

Bu durumlar çoğunlukla dişlerin estetik kaplamalarla tedavi edilmesiyle çözülür. Dişler eski boyutlarına ve renklerine ancak bu şekilde geri dönebilir. Ayrıca dişlerde aşınmaya bağlı oluşan bir hassasiyet varsa bunun azaltılması ve diş minesinin kuvvetlendirilmesi için yüksek konsantrasyonlu flör jelleri dişlere uygulanır.