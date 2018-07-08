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Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Diş fırçası ne sıklıkla değiştirilmelidir?

08 Temmuz 2018 Pazar 16:51
Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Piyasada birçok şekil, boyut ve modelde diş fırçası bulunduğundan, hangisini kullanacağınıza karar vermeniz zor olabilir. İşte size bu konuda yardımcı olacak özellikler:

Birçok diş hekimi, yumuşak kıllı diş fırçalarının plaklarıve kalıntıları dişlerden çıkarmak için en iyi çözüm olduğunu düşünmektedirler. Küçük başlı fırçalar da tercih edilmektedir, çünkü arka grup dişler de dahil olmak üzere ağzın tüm alanlarına daha iyi ulaşabilmektedirler.

Diş fırçasının sapı (kaymaz saplı veya esnek boyunlu), baş biçimi (sivri veya dikdörtgen) ve kılların biçimi (dalgalı, düz veya konik biçimli) söz konusu olduğunda, sizin için en rahat olanı tercih edin. En iyi diş fırçası, ağzınıza en iyi uyan ve tüm dişlere en rahat ulaşmanızı sağlayan diş fırçasıdır.

Çoğu insan için, pilli diş fırçası iyi bir seçenektir. Dişleri temizleme işini, özellikle fırçalama güçlüğü bulunanlar veya sınırlı el kabiliyetine sahip kişiler için daha iyi bir yapıdadırlar.

DİŞ FIRÇASINI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR?

Diş fırçanızı yıpranmaya başladığında veya normal şartlarda her üç ayda bir değiştirmeniz gerekir. Bununla birlikte belirli hastalıklar sonucunda fırçada yeniden enfeksiyona yol açabilecek mikroplar bulunduğundan bu dönemlerde fırçanın değiştirilmesinde fayda vardır.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:51
  1. diş sağlığı
  2. diş fırçası
  3. sağlık

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