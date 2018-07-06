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Diş eti kanamasını hafife almayın!

Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:38
Diş eti kanamasını hafife almayın!

Diş Hekimi Çakmakcı, dişlerin fırçalandığında ya da sert bir besini ısırıldığında diş etlerinde kanama varsa hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. Çakmakcı, diş eti kanamaları, sadece ağız sağlığının değil; genel sağlık durumu hakkında da bilgi verdiğini vurguladı.

DİŞ ETİ KANAMASI İLK VE ÖNEMLİ BELİRTİ

Diş eti kanaması, dişeti iltihabının (gingivitis) ilk ve en önemli belirtisi olduğunu vurgulayan Dt. Banu Okur Çakmakcı, "Diş eti iltihabının diğer belirtileri ise diş etlerinde şişlik, renk değişikliği, parlaklık ve ağız kokusudur. Bu belirtiler hafife alınır ve diş etleri tedavi edilmezse enfeksiyon ilerler ve daha derin dokuları; yani dişi tutan kemiği, dişi kemiğe bağlayan lifleri deforme edebilir. Bu durum periodontitis adını alır ve bu hastalıkla çürük olmayan dişler bile sallanıp düşebilir" şeklinde konuştu.

"DOĞRU VE DÜZENLİ AĞIZ BAKIMI YAPILMALI"

Dt. Banu Okur Çakmakcı, diş eti iltihabının en önemli sebebini doğru ve düzenli ağız bakımı yapılmadığı için dişler üzerinde biriken 'Mikrobiyal Dental Plak' adı verilen beyaz renkte ve içinde milyonlarca bakteri yaşayan birikintiler olduğunu belirterek, bu birikintilerin ağız içindeki dişler üzerinden doğru teknikle ve yeterince uzaklaştırılamaz ise diş eti iltihaplandığını ve tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının da etkisiyle sertleşerek diş taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

DOKTARA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

Diş taşları yaygın inanışın tersine kendiliğinden oluşmadığını veya vücut tarafından yapılmadığının altını çizen Dt. Çakmakcı, "Bu nedenle diş etlerinizde, diş fırçalarken veya kendiliğinden oluşan bir kanama fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Eğer ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanan bir diş eti iltihabı yaşıyorsanız, yapılacak tedavi oldukça basittir. Öncelikle diş hekiminiz tarafından diş taşlarınız temizlenir ve size doğru ağız bakımını nasıl yapmanız gerektiği anlatılır" diye konuştu.

DÜZENLİ MUAYENE OLUN

Diş taşı temizliği kesinlikle dişlere ve diş etlerine zarar veren bir tedavi yöntemi oladığını belirten Diş Hekimi Banu Okur Çakmakcı, "Gereken aralıklarla yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer diş eti iltihabı, erken dönemlerde teşhis edilirse, yapılacak başlangıç tedavisi ile diş eti iltihabı kontrol altına alınır. Diş taşı temizliğinden sonra hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah-akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş etlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:38
  1. diş hastalıkları
  2. Diş eti kanaması

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