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Diş ağrısında karanfil yağı nasıl kullanılmalıdır?

Diş ağrısı, en kötü ağrılardan biridir ve başladığında ağrıdan başka bir şey düşündürmez. Ağrı kesicilere alternatif olarak, karanfil yağı diş ağrısını geçici olarak yok etmede etkili bir çaredir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 01:06
Diş ağrısında karanfil yağı nasıl kullanılmalıdır?

TALİMATLAR:

Pamuklu çubuğu karanfil yağına batırın ve artık yağı, şişenin ağzına sürterek üzerinden temizleyin. Karanfil yağının güçlü bir aroması olduğundan keskin bir koku duyarsanız şaşırmayın. Karanfil yağının kapağını kapatın.

Yağa batırdığınız pamuklu çubuğu direkt olarak ağrıyan dişinize sürtün. Yağ, yavaşça çatlaklardan ya da kayıp parçaların yerlerinden dişin içine girip sinire ulaşacaktır. Neredeyse hemen karanfil yağının ağrınızı uyuşturduğunu göreceksiniz. Uygulamadan sonra kuru, sıcak bir hissiyat oluşabilir fakat kalıcı değildir.

Ağrı geri gelmeye başladığı anda 1. ve 2. adımları tekrar edin. En uygun zamanda diş hekiminizden randevu alın çünkü karanfil yağı sadece diş ağrısını dindirmek için geçici bir önlemdir, kalıcı bir “çözüm” değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 01:06
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