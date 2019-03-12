ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Deniz Zaferi, bu yıl Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılı dolayısıyla "Bir Duruştur Çanakkale" teması ve sosyal medyada #diriliştenkurtuluşa etiketiyle kutlanacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen uluslararası boyuttaki anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek.

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına hafta boyunca Çanakkale başta olmak üzere yurt genelinde anma programları düzenlenecek.

Törenlerin düzeni ile bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi, talep edilen materyallerin temini için Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan "www.18martetkinlikleri.com" sitesi faaliyete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında yapılan görüşmelerin ardından, bu yıl Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılı dolayısıyla törenler, "Bir Duruştur Çanakkale" teması ve #diriliştenkurtuluşa etiketiyle yapılacak.

"Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek. Özel kamu spotuyla milli bilincin artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.

- "Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü etkinlikleri için 18 Mart'a yönelik hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde önemli yeri olduğuna işaret eden Kaşdemir, bundan dolayı törenlerin her geçen yıl büyük bir coşku ve inançla gerçekleştirildiğini anlattı.

Kaşdemir, bu yıl da Çanakkale Zaferi'ni büyük bir gururla, onurla kutlayacaklarını vurgulayarak, "Bu yıl Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının da 100. yıl dönümü. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşımızın meşalesi ateşlenmişti." dedi.

- "Kurtuluş Savaşı ile Çanakkale Savaşları'nı beraber işlemeyi düşündük"

Çanakkale Savaşları ile Kurtuluş Savaşı'nın ayrı düşünülemeyeceğine işaret eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşları'nda tabiri caizse bu millet dirilmiş, ayağa kalkmış ve bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya ilan etmiştir. Kurtuluş Savaşı da aslında Çanakkale Savaşları'nın bir tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla biz bu yıl Kurtuluş Savaşı ile Çanakkale Savaşları'nı beraber işlemeyi düşündük. 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adı altında bir kamu spotu hazırladık. Çanakkale, bu milletin dirildiği, ayağa kalktığı ve yedi düvele karşı 'bu topraklar bizim' diye haykırdığı bir savaştır, bir duruştur. Kurtuluş Savaşımız zaten kurtuluşa giden yolun başlangıcı. Dolayısıyla biz bu kapsamda 'Bir Duruştur Çanakkale' derken; Çanakkale, haksızlığa karşı bir duruştur, Çanakkale, emperyalizme karşı bir duruştur. Çanakkale vatan, millet, bayrak ve ezan söz konusu olduğu zaman Türk milletinin ortaya koymuş olduğu vefakar, cefakar ve o kadar da anlamlı bir duruştur."



