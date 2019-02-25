Diriliş Ertuğrul'dan esinlendi! Ev kadınlarına istihdam sağladı

Kocaeli'de yaşayan Makbule Uzunoğlu, 12 yaşındaki oğlunun "Diriliş Ertuğrul" dizisinden ve tarih kitaplarından etkilenerek tasarladığı, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini yansıtan çok sayıda kıyafeti, kurduğu atölyede dikiyor.

Başiskele ilçesinde belediyenin de desteğiyle kurduğu atölyede kurs açan Uzunoğlu, oğlunun tasarladığı tarihi kostümlerin yapımını kadınlara öğretiyor. Ev kadınlarına istihdam da sağlayan Uzunoğlu, hem Türk tarihini, kültürünü ve sanatını çocuklara sevdirmeyi hem de dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

"Tarihi filmlere ve dizilere Türk halkının büyük ilgisi var"

Yaklaşık 14 yıldır deri sektöründe çalışan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Makbule Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yaşındaki oğlunun geçen yıl tarihi dizilerden etkilenerek, Osmanlı ve Selçuklu dönemini yansıtan kıyafetler tasarlamaya başladığını söyledi.

Kıyafetleri, kurduğu atölyede, ilçedeki 20 ev kadınıyla diktiklerini aktaran Uzunoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda televizyonlarda tarihi filmlere ve dizilere Türk halkının büyük ilgisi var. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden etkileniyorlar. Halkımızın tarihe olan merakını bildiğimiz için Batı'nın hayali kahramanlarının yerine, kendi tarihimizi çocuklarımıza anlatalım, yaşatalım istedik. Kıyafetlerin tasarımını oğlum 11 yaşındayken çizmeye başladı. Tarih kitapları okuyor, araştırıyor. Özellikle dizilerden ilham alarak, kostümleri çiziyor. Biz de bunları yapıyoruz. Özellikle ev hanımları bu konuya çok ilgi gösteriyor. Şu an 100'e yakın kadın, bu işi öğrenmek için kursumuza müracaat etti."

"Çok sayıda ülkeden talep gelmeye başladı"

Türk tarihini, sanatını ve kültürünü çocuklara sevdirerek gelecek nesillere aktarmak ve kadınlara istihdam sağlamak amacıyla oğlunun teşvikiyle bu işe başladıklarını anlatan Uzunoğlu, "Hedefimiz Türkiye'de 20 milyon çocuğa Osmanlı olduğumuzu, Superman, Batman gibi hayali kahraman olmadığımızı anlatmak, kültür ve sanatımızı ifade etmektir." dedi.

Bu işe geçen sene başladıklarını, kadınlara kostümlerin dikimini öğrettiğini belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz, bu projemize bize yer temin ederek destek verdi. Makinelerimizi aldı, deri temin etti. 14 yıldır deri işiyle uğraşıyorum. Avrupa ülkelerine, Amerika, Rusya, Kanada'ya deri üzerine ihracatımız oldu. Ülkemiz adına kazanımlarımız oldu. Ev kadınlarıyla bu deneyimlerimi paylaştım. Bu projemize çok sayıda ülkeden talepler gelmeye başladı. Türkiye'den de çok ilgi var."

Projelerine destek beklediklerini ifade eden Uzunoğlu, "Türkiye'de milli ve yerli bir üretimi getirmeyi istiyoruz. Hem tarihimizi, kültürümüzü tanıtıyoruz hem de açtığımız kurslarla kadınlarımıza bu işi öğretip, tarihi kostümleri yaparak, aile bütçelerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Film sektöründen, tarihçilerden, okullardan, organizasyon şirketlerinden talepler almaya başladıklarına işaret eden Uzunoğlu, "Projemize devletimiz teşvik anlamında destek verirse, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait diktiğimiz bu kostümleri, yakın zamanda ihracata dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Uzunoğlu, Bahçecik Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı'ndaki atölyede Selçuklu ve Osmanlı kıyafetlerinin koleksiyonunu tamamladıklarını ve yakında seri üretime geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Türk tarihi ve kültürünü tanıtmayı hedefliyorum"

Ortaokul öğrencisi İsmet Can Uzunoğlu da "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilendiğini dile getirerek, "Türk tarih kitaplarını da okuyordum. Kitaplardan öğrendiğim ve dizide gördüğüm kostümleri, hayal ederek çizdim. Tasarımlarımı anneme verdim. Annem de belediye başkanından destek istedi. Bu kursu açtık. Tarihimizi, kültürümüzü tanıtıyoruz." diye konuştu.

Uzunoğlu, Batı kültürü yerine, Türk tarihini ve kültürünü tanıtmayı hedeflediğini dile getirdi.