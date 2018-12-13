Diriliş'te sürpriz gelişme! Mevlana ve Taptuk Emre...

Diriliş Ertuğrul 127. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıyor. İlbilge bir kez daha Dragos’un oyununa geliyor ve intikam ateşi ile Ertuğrul’un peşine düşüyor. Bu sırada Emir Bilge de Kayı Obasını basmaya gidiyor. Ertuğrul, Gündüz ile yoldayken İlbilge ve Alpleri ile bir kez daha çarpışıyor. Ertuğrul İlbilge’yi adaletli olmaya davet ediyor.

Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Heyecanlandıran 128.bölüm fragmanında Ertuğrul Bey’in aldığı mektup sonrası “Mevlana ve Taptuk Emre tehlikede” sözleri dikkat çekti. Peki Diriliş Ertuğrul’un 128. Bölümünde neler yaşanacak?

Diriliş son bölümde Gündüz’ün akıbetiyle ilgili soru işaretleri ve Ertuğrul’un mücadelesi nefes kesti. Dizinin bu haftaki bölümünde; İlbilge’nin elinden kurtulan Gündüz kaleye gitmeyi başardı. Uzun süredir Ertuğrul’a rahat vermeyen Kara Bela ise sonunda yenildi ancak Dragos’la ilgili bilgi vermeden kendini öldürmesi Ertuğrul’u mutlu etmedi. Emir Bahaeddin ise Ertuğrul’dan Gündüz’ün yargılanmasını isterken, Ertuğrul’a Gündüz’ün yerini haber veren Covan, Dragos’un azabından kurtulamadı. Bamsı Seyrek de Dragos’un hedefi olmuştu ancak Bamsı yaralanıp kaçmayı başardı. Gündüz’ün kaledeki akıbetinin belli olduğu bu bölümde, Ertuğrul’un hedefi, Lais ve İlbilge’den önce davranarak Gündüz’ü korumak oldu. Selcan ve oğlunun obaya gelişi ise obadaki dengeleri değiştirdi. Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne oldu? Tüm bunların cevabı gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm ile belli olacak....