Diriliş'te Noyan sahnesi diziye damga vurdu!

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Diriliş Ertuğrul, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu.



İKİ SÜRPRİZ BİRDEN



Geçtiğimiz sezonun bomba isimlerinden Noyan'ın geri dönüşüyle farklı bir boyut kazanan dizide, Halime Sultan'ın ölümü ekran başındakileri derinden sarstı.



KORKU FİLMİ GİBİ



Farklı mizacı ile dikkat çeken Noyan'ın gömüldüğü mezardan çıkışı esnasında düzenlenen ayin töreni ise korku filmlerine taş çıkartacak cinstendi.