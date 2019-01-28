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Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Ertuğrul Bey kararını açıkladı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Peki Diriliş'in bu haftaki bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:18
Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Ertuğrul Bey kararını açıkladı

"Baba ocağı öyledir ki kışın hiç ateş yanmasa da üşümez. Çünkü babanın evlatları için yanan yüreği hepsini ısıtır" diye Ertuğrul Bey evlilik kararından sonra çocuklarına kendini inandırmaya çalışır. Yeni bölümü yine farklı olayların yaşanacağı Diriliş Ertuğrul 133.bölüm 2.fragmanı TRT 1 ekranlarında paylaşıldı.

Peki Diriliş'in bu haftaki bölümünde neler olacak? 30 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak Diriliş Ertuğrul'un yine izleyiciyi şaşırtacak.

Yeni bölümde neler olacak?

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.

Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.

Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:18
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YORUM YAZ

  • sedat ermeneklisedat ermenekli6 sa önce
    su osmani oynayan cocuk hic yakismiyor, role göre tipi daha elverisli bir cocuk oyuncu bulunabilinirdi... torpillemi rolü kapti ne.. diger kardeslerede uymuyor tipi.

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