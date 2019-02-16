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Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan kararı: Diziden...

TRT 1'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak. Peki, Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'dan ne zaman ayrılacak? İşte ayrıntılar...

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:03
Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan kararı: Diziden...

TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

Diriliş Ertuğrul için her gün yeni iddialar ortaya atılırken son olarak başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği konusu, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Engin Altan Düzyatan'ın yerine Burak Özcivit...

Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu.

Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Kesin bir dille yalanladı

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış, "Dizi devam ediyor ben de kadrodayım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

Formül bulundu

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.

Ertuğrul Gazi finalde ölecek

Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek.Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:03
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Burak Özcivit
  4. Halime Sultan
  5. Ertuğrul Gazi

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