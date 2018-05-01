Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diriliş'te bir dönem kapandı! Ertuğrul olmayacak

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi "Diriliş Ertuğrul" dizisinde bir dönem kapanıyor. Gelecek sezon "Diriliş Osman Gazi" olarak yayın hayatına devam edecek olan diziye Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'da veda ediyor.

01 Mayıs 2018 Salı 09:21
Diriliş'te bir dönem kapandı! Ertuğrul olmayacak

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı konuşuluyor.

OSMANLI İMPARATORLUĞU KURULUYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VEDA EDİYOR

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.

OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:21
  1. Osmanlı İmparatorluğu
  2. Engin Altan Düzyatan
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. Ertuğrul Bey
  5. Engin Altan
  6. Osman Gazi
  7. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    1. Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    2. Barışı yapan kendisi ama, 'ödül..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı..
    4. Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği
    5. Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı
    6. Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 kişi..
    7. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde..
    8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi..
    9. IMF'den Türkiye mesajı
    10. FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu..
    11. AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu
    12. Ayrıntılar ortaya çıktı! Şal kavgası..
    13. Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi..
    14. Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!
    15. Beşiktaş'ta istenmeyen adam...
    16. E-devlette "Askerlik" uygulaması..
    17. İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan..
    18. İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya savaş..
    19. Jim Mattis'ten Suriye açıklaması
    20. Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!