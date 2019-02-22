Diriliş Ertuğrul'da beklenen an! Sultan geri dönüyor...

Diriliş Ertuğrul 137.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 27 Şubat çarşamba akşamı yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul yine nefes kesecek. Peki Diriliş Ertuğrul 137.bölümünde neler olacak? "İt havlamasıyla kurtlar ürkmez" diyen Ertuğrul Bey kendine yapılan tüm tehditlere karşı dik duruşunu gösteriyor. Alıncak ise Kayı obasına baskına gelip işgal için hazırlıklara başlıyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tanıtımı ve tüm merak edilenler.

Diriliş Ertuğrul 137.bölümde neler olacak?

Ertuğrul Bey'in bundan sonraki hedefi Sultan Baybars ile Moğolları tüm Anadolu'dan atmak olacak. Bunun için ilk adımı ise Komutan Alıncağı öldürmek olacak.

Komutan Alıncak hülagü handan gelen emir ile sultanı alıp ona götürmek için harekete geçecek. Ertuğrul Bey alıncağın planını İlbilge sayesinde öğrenecek ve onlara çok güzel bir tuzak kuracak.

İlbilge Hatun'un haber vermesi ile hemen plan yapan Ertuğrul bu planda komutan Alıncak'ı öldürecek. Ertuğrul'un gelmesi ile Söğüt haklının yüzü gülecek ve Söğüt eskisi gibi güvenli ve adaletli bir yer olacak.

Ertuğrul Bey, Alıncak'ı öldürerek büyük bir adım atacak ve tüm obalar ona destek olacak. Bu destek ile çok önemli bir adım daha atmak için hazırlık yapacaklar. Ertuğrul tüm obaların desteğini alınca Beybolat Bey buna çok öfkelenecek ve hazmedemeyecek. Bununla beraber intikam almak için obaya saldıracak.

Öfkesiyle hareket eden Beybolat kendi sonunu hazırlamış olacak ve cezasını canıyla ödeyecek.

Zirvedeki yerini yükselterek korudu

Türkiye’nin rekortmen ve en çok izlenen, yapımcılığında ve senaryosunda Mehmet Bozdağ imzası bulunan TRT1’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisi; 5. sezonundaki 136 . bölümüyle yine Total, AB ve ABC1 alanlarında rakiplerini üçe katlayarak reyting ve share’i ile zirvedeki yerini yükselterek korudu.

“Diriliş Ertuğrul”, her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor. Total’de 15.32, AB’de 17.62, ABC1’de 18.66 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat daha çok izleniyor. Dün akşamki 136. bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da “YürüyünAlpler” etiketi ile büyük yankı uyandırdı.