0553 313 94 23

Diriliş'te ayrılık kararı verildi! Engin Altan Düzyatan diziye böyle veda edecek

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddia edildi. Yeni sezonda dizinin adının değişeceği ve gelecek sezon Osman Gazi karakterini Burak Özçivit'in oynayacağı öne sürüldü.

15 Şubat 2019 Cuma 08:22
Diriliş'te ayrılık kararı verildi! Engin Altan Düzyatan diziye böyle veda edecek

TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul hakkında çıkan haberler izleyicinin kafasını karıştırdı. Başarılı performansı ile alkış toplayan Engin Altan Düzyatan, diziye veda mı ediyor?

Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu.
Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.
Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.
Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:22
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Engin Altan Düzyatan
  3. burak özçivit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar altındaki Doğu’da elektrik arızalarında ’drone’ dönemi
    1. Kar altındaki Doğu’da elektrik..
    2. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
    3. Diriliş'te ayrılık kararı! Böyle veda..
    4. Kara yollarında durum
    5. Ümraniye’de servis midibüsü ile..
    6. Kavaklı Anadolu Lisesi voleybolda yarı..
    7. Millet İttifakı NTO’yu ziyaret etti
    8. Aydın MHP’den ADÜ Rektörü Aldemir’e..
    9. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    10. Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3..
    11. Hal yasası ne zaman çıkacak? Binali..
    12. Beşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    13. Doktorlar almaya cesaret edemedi! Tam..
    14. Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
    15. Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    16. Trump'ın yeni adalet bakanı William..
    17. Pompeo'dan, Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    18. Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl..
    19. Turhan: Şehirlerimizi düzenledik,..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    21. İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane'..
    22. Tarihi Moro referandumu sonuçlandı
    23. İngiltere'de Brexit çıkmazı sürüyor
    24. O değişiklik TBMM'de kabul edildi
    25. Endonezya'da el bombası patladı, 2..
    26. Deniz ulaşımına fırtına engeli
    27. AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    28. Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen..
    29. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    30. Hariri, Esed'la tokalaşmasını anlattı:..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!