Diriliş Ertuğrul başlıyor! Yeni sezonda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca gözler dizinin tanıtımına çevrildi. Her sezonu farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Yeni sezonda yepyeni isimlerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Diriliş Ertuğrul'da neler değişecek. Özellikle ismi konusunda çeşitli söylentilerin dolaşması sebebiyle TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan tarafından açıklama geldi.

Dizinin ismi değişecek mi?

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Kurtuluş Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

Ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul 5.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmaması karşın geçtiğimiz sene olduğu gibi Ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor. TRT 1 ekranlarında her çarşamba yayınlanan Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı ise bu hafta içi ekranlarda olacağı iddia edildi.

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonda neler olacak?

Dizinin 5. sezonunda artık hikaye Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye doğru kayacak. Osman Gazi’nin hikayesine geçişin yavaş olacağı ve 10’lu yaşlardan itibaren yansıtılmaya başlanacağı belirtiliyordu. Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu hakkında bilgi veren Mehmet Bozdağ, çekimlerin Eylül ayının ortasında başladığını belirtti.

10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul’un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor.

Son bölümünde neler olmuştu?

Noyan, Ertuğrul Bey'i elinden kaçırdı. İntikam için tez Alongaya'ya haber verdi. Lakin Alongaya'ya haber gelmeden Osman'ı öldürmeye çalışıyor. Fakat Osman ölmeyecek çünkü yaptıkları hain planlar yerini bulmayacak.

Sultan Gıyaseddin Günalp'i Konya'ya çağırıyor. Sebebi ise Moğol belasına karşı tedbir almak. Fakat Günalp Konya'ya gideceği sırada Eynece ve Karamış tarafından pusuya düşürülecek. Alongaya'nın Günalp'e bakışı her şeyi açıklıyor.

"Gök yeleli atlarımızla, ufukları aşana dek gün doğumundan, gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız." diyen Ertuğrul yeni sezon için savaş sinyallerini verdi.