Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122. bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

Bu sezonda ismi değişmesi beklenen ancak yapımcı şirket tarafından yapılan açıklamayla birilikte "Diriliş Ertuğrul" olarak devam edecek olan TRT 1ekranlarının sevilen dizi başlangıç tarihi belli oldu.

Diriliş Ertuğrul 122.bölüm için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunu günden güne güçlendiren ve savaş sahnelerinin bolca yaşanması beklenen Diriliş'e Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Armağan Oğuzgibi isimler katıldı. Dizinin yeni sezonu için önemli isimlerle anlaşma yapan yapım ekibi, çekimlere de tüm hızıyla devam ediyor.

PEKİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL BEŞİNCİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık son 2 haftadır TRT'in yayın akışında yer almayan yeri Diriliş Ertuğrul'dan sevindirici haber geldi. TRT 1'in haftalık olarak yayımladığı yayın akışına göre başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Fakat yayın akışta yer alan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

YAPIMCIDAN DİRİLİŞ OSMAN AÇIKLAMASI!

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.