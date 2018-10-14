THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122. bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

Milyonlarca izleyicinin heyecanla ve merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 5.sezon için geri sayım başladı. Bolca savaş sahnelerinin olacağı yeni sezonu için TRT 1 yayın akışı belli oldu. Buna göre başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul 122.bölümü ile ilgili soru işaretleri ortadan kalktı.

14 Ekim 2018 Pazar 01:30
Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122. bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

Bu sezonda ismi değişmesi beklenen ancak yapımcı şirket tarafından yapılan açıklamayla birilikte "Diriliş Ertuğrul" olarak devam edecek olan TRT 1ekranlarının sevilen dizi başlangıç tarihi belli oldu. 

Diriliş Ertuğrul 122.bölüm için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunu günden güne güçlendiren ve savaş sahnelerinin bolca yaşanması beklenen Diriliş'e Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Armağan Oğuzgibi isimler katıldı. Dizinin yeni sezonu için önemli isimlerle anlaşma yapan yapım ekibi, çekimlere de tüm hızıyla devam ediyor.

PEKİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL BEŞİNCİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık son 2 haftadır TRT'in yayın akışında yer almayan yeri Diriliş Ertuğrul'dan sevindirici haber geldi. TRT 1'in haftalık olarak yayımladığı yayın akışına göre başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Fakat yayın akışta yer alan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

YAPIMCIDAN DİRİLİŞ OSMAN AÇIKLAMASI!

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 01:30
  1. Bilecik
  2. diriliş
  3. TRT 1
  4. Diriliş Ertuğrul
  5. trt 1 yayın akışı
  6. MEDYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    1. Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio..
    2. Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yorumu: Çok..
    3. Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    4. Serkan Reçber o ismi duyurmuştu!..
    5. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise..
    6. Flaş iddia: ABD, Suriye'de beyaz..
    7. İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu..
    8. Hollanda Almanya'yı bozguna uğrattı
    9. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    10. Alemciler meze festivalinde tezgaha..
    11. İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan..
    12. Payitah Abdülhamid'de bomba sahne!..
    13. Filistinli hukuk komitesinden BM'ye..
    14. Türkiye'ye para aktı! 4,4 milyar..
    15. Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
    16. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    17. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    18. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    20. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu