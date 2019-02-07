Herkes merak ediyor! Diriliş'in fragmanındaki o ifade damga vurdu

Diriliş Ertuğrul yine dopdolu bir bölüm ile ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde obaya hain baskın düzenleyen Moğollar ile savaşa girecek olan Ertuğrul Bey'den yeni bir hamle geliyor. Peki Moğolların elinde tutsak olan Ertuğrul Bey'in oğlu Osman nasıl kurtulacak?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve oyuncu kadrosuna Engin Benli'ninde katıldığı Diriliş Ertuğrul 135.bölümüyle 13 Şubat Çarşamba akşamı Trt 1'de olacak. Nefes kesen bir bölüm ile gelecek olan Diriliş'te savaş yeniden başlıyor.

Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Fragmanda görüyoruz ki Türk obalarından bir sürü çocuk alınmış. Bu çocuklardan biri de Osman. Moğollar bu çocukları "Mankurt" yapacaklarını söylüyor.

Mankurt bir işkence çeşidi olarak sayılabilir. Son derece acı vericidir. Eski Türklerde ve Moğollarda bu görülür. Kafaları traşlanarak deve derisinden yapılmış bir başlık geçirilen insanlar güneşte bırakılırlar.

Zamanla kuruyan deva derisi kafaya sıkıca yapışı. Bu aradan yeniden uzayan saçlar yer bulamazlar ve kafanın içine (beyine) doğru uzarlar. Kişi zamanla hafızasını kaybederek yaşayan bir robota dönüşür. Bu acılar neticesinde "Mankurt" ismini alan insan, anne ve babasını dahi tanıyamaz hale gelir ve kendisine söylenen her şey sorgusuzca yapan bir köle olur.

Anadolu'da kullanılan "Mankafa" kelimesinin de buradan geldiği düşünülür.

Fragmanda Moğol şamanı Osman'ın özel biri olduğunu söylüyor. Osman kaçmaya çalışsa da yakalanıyor. Ertuğrul Bey, Osman kurtaracaktır. Osman bu olaylardan biraz etkilense de baskın bir karakter olduğu için üstesinden çabuk gelecektir. Bu fragmandaki önemli olaylardan birisi de Ertuğrul'un yeniden Börk giymesi. Börk giyerek yine Türk kültürünü yaşatıyor.

Söğüt'teki Kayı bayrakları kaldırılıyor ve yerine Umuroğluları obasının bayrağı asılıyor. Söğüt'te kısa süre bir karışıklık çıkacak fakat Ertuğrul Bey gelince her şey eskisi gibi olacaktır.

Diriliş Ertuğrul yine zirvede

“Diriliş Ertuğrul”, her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor. Total’de 14.95, AB’de 15.95, ABC1’de 17.2 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat daha çok izleniyor. Dün akşamki 135. bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da “#TürkHürriyetsizOlmaz” etiketi ile büyük yankı uyandırarak, tüm gece Türkiye ve Dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı.