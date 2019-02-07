0553 313 94 23

Herkes merak ediyor! Diriliş'in fragmanındaki o ifade damga vurdu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul, yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler olacak? İşte tahminler...

07 Şubat 2019 Perşembe 22:27
Herkes merak ediyor! Diriliş'in fragmanındaki o ifade damga vurdu

Diriliş Ertuğrul yine dopdolu bir bölüm ile ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde obaya hain baskın düzenleyen Moğollar ile savaşa girecek olan Ertuğrul Bey'den yeni bir hamle geliyor. Peki Moğolların elinde tutsak olan Ertuğrul Bey'in oğlu Osman nasıl kurtulacak?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve oyuncu kadrosuna Engin Benli'ninde katıldığı Diriliş Ertuğrul 135.bölümüyle 13 Şubat Çarşamba akşamı Trt 1'de olacak. Nefes kesen bir bölüm ile gelecek olan Diriliş'te savaş yeniden başlıyor.

Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Fragmanda görüyoruz ki Türk obalarından bir sürü çocuk alınmış. Bu çocuklardan biri de Osman. Moğollar bu çocukları "Mankurt" yapacaklarını söylüyor.

Mankurt bir işkence çeşidi olarak sayılabilir. Son derece acı vericidir. Eski Türklerde ve Moğollarda bu görülür. Kafaları traşlanarak deve derisinden yapılmış bir başlık geçirilen insanlar güneşte bırakılırlar.

Zamanla kuruyan deva derisi kafaya sıkıca yapışı. Bu aradan yeniden uzayan saçlar yer bulamazlar ve kafanın içine (beyine) doğru uzarlar. Kişi zamanla hafızasını kaybederek yaşayan bir robota dönüşür. Bu acılar neticesinde "Mankurt" ismini alan insan, anne ve babasını dahi tanıyamaz hale gelir ve kendisine söylenen her şey sorgusuzca yapan bir köle olur.

Anadolu'da kullanılan "Mankafa" kelimesinin de buradan geldiği düşünülür.

Diriliş Ertuğrul 135.bölüm

Fragmanda Moğol şamanı Osman'ın özel biri olduğunu söylüyor. Osman kaçmaya çalışsa da yakalanıyor. Ertuğrul Bey, Osman kurtaracaktır. Osman bu olaylardan biraz etkilense de baskın bir karakter olduğu için üstesinden çabuk gelecektir. Bu fragmandaki önemli olaylardan birisi de Ertuğrul'un yeniden Börk giymesi. Börk giyerek yine Türk kültürünü yaşatıyor.

Söğüt'teki Kayı bayrakları kaldırılıyor ve yerine Umuroğluları obasının bayrağı asılıyor. Söğüt'te kısa süre bir karışıklık çıkacak fakat Ertuğrul Bey gelince her şey eskisi gibi olacaktır.

Diriliş Ertuğrul yine zirvede

Diriliş Ertuğrul”, her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor. Total’de 14.95, AB’de 15.95, ABC1’de 17.2 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat daha çok izleniyor. Dün akşamki 135. bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da “#TürkHürriyetsizOlmaz” etiketi ile büyük yankı uyandırarak, tüm gece Türkiye ve Dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 22:27
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. diriliş ertuğrul fragman
  4. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm
  5. Diriliş Ertuğrul 135.bölüm
  6. MEDYA Haberleri
  7. Ertuğrul Bey
  8. Osman gazi
  9. Engin Altan Düzyatan
  10. Engin Benli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor"
    1. "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe..
    2. "Sudan medyası gösteriler için..
    3. "Kaşıkçı Suudi Arabistan tarafından..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. İşçi ve memur futbolcudan daha fazla..
    6. Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile..
    7. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    8. Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için..
    9. 69. Uluslararası Berlin Film Festivali..
    10. Ruanda zehirli metan gazını paraya..
    11. "Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Sri Lanka'nın Bağımsızlık Günü
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. 4 çocuk öksüz kaldı! Cani koca, eşini..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. Diriliş'in fragmanındaki o ifade damga..
    18. Özhaseki servis şoförleriyle buluştu
    19. Taburcu edilen kazazedenin iç..
    20. Berat Albayrak: Türkiye çok güçlü bir..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...