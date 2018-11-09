Engin Altan Düzyatan, ''Ele geçirilen hesabı geri almak için teknolojiden anlayan kişilerle telefon görüşmemiz oldu ancak sanıklara para ödemedik'' dedi.

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin başta Instagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para isteyen 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan tanık olarak ifade verdi.

Teknolojiden anlayan kişilerle eşi Neslişah Düzyatan'ın ele geçirilen sosyal medya hesabı için telefonda görüşmelerinin olduğunu aktaran tanık Engin Altan Düzyatan,

''Fatih Gönenç isimli biriyle telefonda görüştüm. Para talebi olmadı. Sanıkların da bizden herhangi bir para talebi olmadı. Eşimden de herhangi bir para talebi olmadı. Hesap sonra geri geldi'' dedi.

"Hatırlamıyorum" dedi

Hakimin, bir ATM önünde çekilen bir fotoğrafın kendilerine gönderilip gönderilmediği şeklindeki sorusu üzerine Düzyatan, ''O dönem itibariyle bir fotoğraf konusunun geçtiğini hatırlıyorum. Ancak fotoğraftaki kişi tam belli olmuyordu. Fotoğraf yansıma şeklinde bir fotoğraftı'' dedi.



Hakimin daha sonra salonda bulunan sanıklar Veysel Demir ve Gökyar Şen'i göstererek fotoğraftaki kişiler olup olmadığını sorması üzerine Düzyatan, ''Bunlar olup olmadıklarını hatırlamıyorum. Fotoğraf net değildi'' dedi.



Düzyatan ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.





İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtiliyor. İddianamede, kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydediyor. İddianamede 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.