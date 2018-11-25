Engin Altan Düzyatan affetti, savcı hapis istedi
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncu Engin Altan Düzyatan ve bir işadamını dolandıran 2 zanlı için savcı, şikâyetlerin geri çekilmesine rağmen 3.5 yıla kadar hapis cezası istedi.25 Kasım 2018 Pazar 09:02
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile işadamı Emre Kural'ı, "Valilik özel kalem müdürlüğünden arıyoruz. Akülü araba alacağız" diye dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığın davası sürüyor.
Savcı vazgeçmedi
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen ikinci duruşmada mağdurlardan işadamı Emre Kural'ın avukatı, "Bizim zararımız karşılanmıştır. Şikâyetimiz yoktur" dedi. Davası ayrılarak Beykoz Adliyesi'ne gönderilen diğer mağdur Engin Altan Düzyatan'ın da şikâyetinden vazgeçeceği bildirildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikâyetinden vazgeçmelerine rağmen tutuksuz iki sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanıklar Hacı Emin C. ve Utku Kemal K. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak 1 yıldan 3.5'ar yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme karar için duruşmayı erteledi.
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