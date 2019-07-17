Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni kanalı FOX oldu!

Diriliş Ertuğrul, Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımların başında geliyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.

Dizide Osmalı Devleti'nin kurucu Ertuğrul Gazi karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Soluğu FOX'ta aldı!

Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Düzyatan, dizinin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.

Oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda FOX ekranları olacak. Engin Altan Düzyatan yeni dizisinde bir savcıyı oynayacak.

Düzyatan'ın Diriliş'in ardından siyonist ve İslam düşmanı Rupert Murdoch’un Türkiye şubesi olan FOX TV ekranlarında boy göstermesi bazı hayranları tarafndan tepkiyle karşılandı.