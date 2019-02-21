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Diriliş Ertuğrul'a damga vuran sahne! Beybolat çileden çıktı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da, Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog geceye damga vurdu.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:01
Diriliş Ertuğrul'a damga vuran sahne! Beybolat çileden çıktı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 136. bölümü dün akşam yayınlandı. Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise diziye damgasını vurdu.

İzleyenleri duygulandırdı

Her bölümü ayrı bir heyecan olan Diriliş Ertuğrul'da Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise izleyenleri derinden sarstı.

Beybolat çileden çıktı

Moğol komutanı Alıncak'ın Müslümanları tamamen kendine bağlamak için dinlerinden vazgeçirme düşüncesi, Beybolat'ı çileden çıkardı.

Diziye damga vurdu

Beybolat, Moğol komutanına, "Nice senedir Müslümanlarla cenk edersin, lakin onları hiç tanımamışsın. Düşmana teslim olmaktansa şehadeti şerbet diye içen bir ahaliye dinini nasıl terkettirirsin" cevabı, diziye damga vurdu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:01
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  4. Diriliş

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