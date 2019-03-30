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Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu oy vereceği partiyi açıkladı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde oynayan Cem Uçan, çektiği video ile yerel seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:13
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu oy vereceği partiyi açıkladı

İstanbul AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle sokak sokak gezen ve halkın teveccühü ilen karşılaşan Haydar Ali Yıldız'a bir destek de ünlü oyuncu Cem Uçan'dan geldi.

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin sevilen oyuncusu Cem Uçan, çektiği video ile Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a desteklerini iletti.

"Tüm kalbimle kendisini destekliyorum"

Uçan videoda şunları söyledi: "Sevgili Haydar Ali Yıldız Başkanımızın Okçular Tekkesi'ndeki hizmetlerini çok iyi biliyorum. Okçuluk sporuyla alakalı İstanbul'daki ve Beyoğlu'ndaki gençliğe çok büyük hizmetleri var. Şimdi de İstanbul'un gözbebeği, dünyanın da kültür deyince akla gelen başkentlerinden birisi olan Beyoğlu'nda kendisi belediye başkan adayı. Ben tüm kalbimle kendisini destekliyorum. Hem gençliğe hem kültüre çok büyük destek vereceğini, yatırımlar yapacağına inanıyorum. Seçim sürecinde kendisine başarılar diliyorum."

"Canı gönülden teşekkür ederim"

Uçan'ın bu sözlerine sosyal medya hesaplarından teşekkür eden Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: "Severek izlediğimiz Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde oynayan Cem Uçan kardeşimiz bize desteklerini iletmiş. Kendisine canı gönülden teşekkür ederim"

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:13
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  4. Diriliş Ertuğrul
  5. Payitaht Abdülhamid
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