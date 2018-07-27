Diriliş Kilisesi nerede? Rahip Brunson'un görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin hain Türkiye planı ne?

ABD Başkanı Trump'ın ısrarla istediği FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki suçlamaları ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın detaylarında Brunson'ın kilisesinde ve evlerde yapılan özel toplantılarda kürt kökenli vatandaşlara yönelik özel ayinler düzenlediği ortaya çıkmıştı. Diriliş Kilisesi'nin Güney Doğu'da kürt kökenli vatandaşlara yönelik ayrı bir topluluğu olduğu ve bu topluluğu Brunson'ın yönettiği kaydedilmişti. Diriliş Kilise’sinin amacı Türkiye’yi bölmek. Diriliş Kilisesi'nin inancına göre, kayıp 13. bir kutsal kabile olduğu ve bu kabilenin Kürtler olduğu, bu nedenle ayrı bir Kürdistan kurulması ve kürtlerin layık olduğu Hristiyanlık diniyle buluşmaların temin edilmesi gerektiğine inanıldığı öğrenilmişti.

"VER PAPAZI AL PAPAZI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde ABD Başkanı Trump’ın kendisinden Papaz Brunson'u istendiğini belirtmiş, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. açıklamasında bulunmuştu.

ABD BRUNSON'UN EV HAPSİNE ALINMASINI SİNDİREMEDİ

İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkartılarak elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yaptırımla tehdit etti. Türkiye sert karışılık verdi. ABD ile Türkiye arasında giderek tırmanan bir krize neden olan Rahip Brunson yeniden güdeme geldi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson paylaşımının henem ardından Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

TÜRKİYE’DEN ANINDA CEVAP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." Dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi.