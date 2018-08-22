Diriliş ile kazandılar

TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları (Efficiency Challenge Electric Vehicle), İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşti.

2018 TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Araştırma Geliştirme (AR-GE) Topluluğu, öğrenciler, akademisyenler ve sektör danışmanları tarafından geliştirilerek tasarlanan, tamamen yerli “Diriliş 1251” adlı araç ile “En İyi Görsel Tasarım” ödülünün sahibi oldu.

KTO Karatay Üniversitesi AR-GE Topluluğu Başkanı Fatma Nur Bircan "TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal aracımızı detaylı bir şekilde inceleyerek bizleri tebrik etti. Yarışlar için ekibimizi yüreklendiren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.