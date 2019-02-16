0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzecek karar! Engin Altan Düzyatan...

TRT 1'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak. Peki, Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'dan ne zaman ayrılacak? İşte ayrıntılar...

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:03
Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzecek karar! Engin Altan Düzyatan...

TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

Diriliş Ertuğrul için her gün yeni iddialar ortaya atılırken son olarak başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği konusu, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Engin Altan Düzyatan'ın yerine Burak Özcivit...

Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu.

Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Kesin bir dille yalanladı

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış, "Dizi devam ediyor ben de kadrodayım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

Formül bulundu

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.

Ertuğrul Gazi finalde ölecek

Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek.Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:03
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Burak Özcivit
  4. Halime Sultan
  5. Ertuğrul Gazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu hafta sonu nasıl olacak?
    1. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    4. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    5. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    7. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    8. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    9. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    10. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    11. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    12. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    13. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    14. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    15. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    16. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    17. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    18. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    19. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    20. Hüseyin Gülerce kemik kadroyu..
    21. Görevlendirme yapılan belediye 168..
    22. Mersin’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    23. Kırmızı bültenle aranan zanlı iade..
    24. Farklı kostümlerle buz gibi suya..
    25. Çermik sağlık merkezlerine kavuşuyor
    26. Voleybolda Ankara derbisi
    27. Kop Dağı’nda renkli görüntüler
    28. Guaido'dan küstah çıkış: 8 gününüz var!
    29. Tunç Soyer: “Çılgın değil akıllı..
    30. İran'dan Avrupa ülkelerine tepki:..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü