Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da kılıçlar çekiliyor. Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 139.bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Mart Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ölüm obayı yasa boğacak. Ertuğrul Bey'in yeğeni Selcan Hatun'un oğlu Moğollar tarafından işkence edilerek öldürülüyor.

Peki Diriliş Ertuğrul 139.bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey, Alıncak'tan intikamını alabilecek mi? Savaş ne zaman başlayacak? İşte Diriliş'in yeni bölümünde öne çıkanlar...

Diriliş Ertuğrul 139.bölümünde neler olacak? İşte tahminler...

Ertuğrul Bey, pusatının hakkıyla kazandığı uç beyliğini geri alıp gücüne tekrar kavuştu. Anadolu'da kalkışma başlatılmasına engel bir şey kalmadı. Moğollar'a artık isyan başlatılacaktır.

Alıncak yenilgiyi kabullenmeyecek ve Anadolu'ya istila edecektir. Büyük savaşlar yapılıp büyük kayıplar verilecektir. Hülaga hanın korkusuyla Komutan Alıncak dehşet saçacaktır.

Beybolat Bey, Ertuğrul Bey'in uç beyliği elinden almasını yediremeyip haince ve kalleşçe planlara girecektir ve Ertuğrul'un yeğeni Süleyman'ın öldürülmesini sağlayacaktır. Ertuğrul Bey,Albastı'nın Beybolat olduğunu bu bölümde öğrenebilir.

Sırma Hatun öfkesine yenik düşünüp Selcan Hatun'a tuzak kurarak onu öldürmeye çalışacaktır.

Dragos ise sandığı alamadıklarını söyleyecek fakat Ertuğrul Bey yalan söylediklerini anlayacaktır. Bir süre Zangoç'u izleyecek ve emin olduğunda Dragos'u deşifre edip öldürecektir.

Diriliş Ertuğrul 139. bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı ve son olarak Engin Benli'nin katıldığı Diriliş Ertuğrul 139.bölümü 13 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul yine zirvede

Türkiye’nin rekortmen ve en çok izlenen, yapımcılığında ve senaryosunda Mehmet Bozdağ imzası bulunan TRT1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi; 5. sezonundaki 138. bölümüyle yine Total, AB ve ABC1 alanlarında rakiplerini üçe katlayarak reyting ve share’i ile zirvedeki yerini yükselterek korudu.

Diriliş Ertuğrul, her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor.

Total’de 15.85, AB’de 18.59, ABC1’de 19.35 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat daha çok izleniyor. Dün akşamki 138. bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da “AllahTürkeYarOlsun” etiketi ile büyük yankı uyandırdı.