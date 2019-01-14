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Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü açıklandı! Rekortmen dizi...

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan ekranların rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul için tarih verildi. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Hande Soral’ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü, 16 Ocak Çarşamba günü 20:00’da TRT 1 ekranlarında olacak

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü açıklandı! Rekortmen dizi...

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul 131. bölümünün 1 ve 2.fragmanları yayınlandı. Yeni bölümü merakla bekleyen dizi severler Diriliş Ertuğrul’un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. TRT 1 ise yayın akışını belirledi.

Diriliş Ertuğrul 131.bölümü ile yine nefes kesmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul için tarih verildi. Birinci ve ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Diriliş Ertuğrul 131.bölümün ekranlarda olacağı tarih belli oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Hande Soral’ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul16 Ocak Çarşamba günü 20:00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul son bölüm
  4. Diriliş Ertuğrul son dakika

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