Hayranlarına güzel haber: Diriliş Ertuğrul’un tarihi belli oldu

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor. Beşinci sezonuyla ekrana gelecek olan dizinin bu sezon da "Ertuğrul" karakteri üzerinden devam edeceği açıklanmıştı. Vatan'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında konuşan TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi:

“Umarım ekim ortasında girebiliriz”

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."