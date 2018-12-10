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Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz karakteri diziye geri dönüyor!

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip Diriliş Ertuğrul'da sürprizler bitmiyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz karakteri diziye geri dönüyor!

Dizinin birinci ve ikinci sezonunda Selcan Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor. Balçın, bu hafta yeni bölümden itibaren diziye kaldığı yerden geri dönecek.

Çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

Diriliş Ertuğrul son bölümünde ne oldu?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge'nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos'la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya'dan Dragos'la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul'dan Gündüz'ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz'ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz'ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz'ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
  1. Türkiye
  2. Mehmet Bozdağ
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. Diriliş
  5. Selcan Hatun
  6. Didem Balçın

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