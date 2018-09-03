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Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi rolünü oynayacak isim belli oldu

Seyircileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi rolünü Burak Özçivit oynayacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi rolünü oynayacak isim belli oldu

Yayınlandığı tarihten itibaren milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, yeni sezona bomba bir isimle giriş yapıyor. Burak Özçivit, Diriliş Ertuğrul disizinin yeni sezonunda Osman Gazi için sunulan başrol teklifine ''Evet'' dedi.

ERTUĞRUL GAZİ YERİNİ OSMAN GAZİ'YE BIRAKIYOR

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul bu sezon yerini Osman Gazi'ye bırakıyor. Burak Özçivit, Ertuğrul Bey'in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olan Osman Bey rolünde oynayacak. Oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı.

DİZİ İÇİN BÜYÜK BİR PLATO İNŞA EDİLDİ

Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Burak Özçivit
  3. Osman Gazi
  4. Engin Altan Düzyatan
  5. Osmanlı İmparatorluğu
  6. İstanbul-Anadolu yakası
  7. Ertuğrul Bey

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