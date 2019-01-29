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Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Söğüt'e Geldi

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve her Çarşamba günü milyonları TRT 1 ekranları başına kilitleyen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran minik Emre Üçtepe, Büyük Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ü ziyaret etti.

29 Ocak 2019 Salı 11:16
Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Söğüt'e Geldi

Her hafta çarşamba günü milyonları ekran başına kitleyen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Osman Bey karakterini canlandıran minik Emre Üçtepe,Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ü ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul, yeni sezonuyla 2018 Aralık ayında izleyicileri ile buluşurken, dizide bu sezon en çok dikkat çeken isimlerin başında ise, diziye, Ertuğrul Gazi'nin oğlu olarak dahil olan Osman oldu. 13 yaşındaki 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Osman Bey karakterinin canlandıran Emre ÜçtepeOsmanlı Devleti'nin kuruluşun 720'nci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı şu günlerde Söğüt'e gelerek, başta Ertuğrulgazi Türbesi, Kuyulu Mescit, Söğüt çarşısını gezdi.

Tarihi kent Söğütte olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Üçtepe, "Bilecik'in Söğüt ilçesinde başta ecdadımız Ertuğrulgazi Türbesi'nin ziyaret ettim. Dizide oğlu rolünü canlandırdığım Ertuğrulgazi'nin türbesinin ziyaretimde buranın halkı bana çok yakın ilgi gösterdi. Buradan 1268 yılında Kayıların Söğüt'teki ilk eseri olan Kuyulu Mescit, 1268'li yıllarında Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmıştır. yapıldığı söylenen Kayıların Söğüt'teki ilk eseri olan Kuyulu Mescit gezdim. Söğüt çarşısını gezerek güzel bir geçirdim. Burada bana gösterilen ilgiden dolayı tüm Söğüt halkına teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:16
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