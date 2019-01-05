Diriliş Ertuğrul'un işkence sahneleri, bakın nerede çekilmiş
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yer alan işkence sahnelerinin, Kocaeli'deki Ballıkayalar bölgesinde çekildiği ortaya çıktı.05 Ocak 2019 Cumartesi 19:10
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün bazı sahneleri, Kocaeli'de bulunan Ballıkayalar bölgesinde çekildi.
Dizide Artuk Bey karakterinin işkence gördüğü mağara olarak kullanılan Ballıkayalar'da, herhangi bbir oyuncu görüntü içinde yer almazken, Diriliş Ertuğrul ekibinin Kocaeli'ne gelip gelmediği bilinmiyor.
İşte o mağara...
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