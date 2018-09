Diriliş Ertuğrul'un merak edilen konsepti belli oldu

Yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a Burak Özçivit'in dahil olmasıyla heyecan doruğa çıktı. Özçivit'in Ertuğrul'un oğluOsman Gazi'yi oynacağı haberlerinden sonra dizinin yeni sezondaki konsepti de belli oldu. Dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceği duyuruldu. Bu açıklamadan sonra ise, Burak Özçivit'in dizide yer alıp almayacağı sorusu akıllara geldi.

"DİZİMİZ 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' KONSEPTİYLE DEVAM EDECEK"

Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı. "Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."