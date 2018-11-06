Diriliş Ertuğrul’un İlbilge Hatunu Hande Soral’ı kimdir? Diriliş Ertuğrul oyuncuları İlbilge Hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul hayranlarının beklediği gün geldi. TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona 7 Kasım’da merhaba diyor. 122. Bölümle yeni sezonu açacak olan Diriliş Ertuğrul’a yeni isimler katıldı. Diziye katılan isimlerin biri olan Hande Soral İlbilge’ye hayat verecek. Peki Diriliş Ertuğrul’un İlbilge Hande Soral’ı kimdir? Hande Soral nereli ve kaç yaşında? Hande Soral hangi filmlerde oynadı?

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Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı. Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

Hande Soral’ın yer aldığı filmler

2008 - 2011Küçük KadınlarArmağan GeziciBaşrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi

2010- Gecekondu,Televizyon programı

2011-Bir Günah Gibi, Televizyon dizisi

2012 - 2013-Alev Alev , Televizyon dizisi

2013-Fatih, Televizyon dizisi

2014-Çalıkuşu, Televizyon dizisi

2014-Yılanların Öcü, Televizyon dizisi

2014-Birleşen Gönüller, Sinema filmi

2016-Kalbim Yangın Yeri, Televizyon dizisi

2017 -Evlat Kokusu, Televizyon dizisi

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